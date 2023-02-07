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Сегодня, 12:55

В Японии нарисовали аниме с помощью нейросети

Ольга Стрельникова
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Фото Кадр из аниме «Мульчик и собака»

На Netflix запустили короткометражное аниме «Собака и мальчик». Интересно, что все фоны к фильму нарисовал искусственный интеллект. В титрах можно увидеть сам процесс создания экспериментального ролика.

На использование нейросети создателей толкнула острая в Японии проблема — нехватка рабочей силы. Помощь искусственного интеллекта помогла компенсировать дефицит мультипликаторов.

Режиссер, сценарист и аниматор короткометражки — Ретаро Макихара («Вампир в саду», «Империя мертвых»), а визуализировал персонажей французский художник-фрилансер Матиас Демонжо. Главным саундтреком стала песня Ai no Uta (с яп. «любовная песня») от sasakure.

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