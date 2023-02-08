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9 февраля выходит новая романтическая комедия с Эммой Робертс, Ричардом Гиром и Дайан Китон

Ольга Стрельникова
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Кадр из фильма «Знакомство родителей» / Maybe I Do (2023).
Фото Кинопоиск

9 февраля в России выходит комедийная мелодрама «Знакомство родителей» / Maybe I Do под слоганом «Все тайное становится явным!». В кадре звездный актерский состав, закрученный сюжет, море шуток и романтики.

Главные роли в фильме исполняют Эмма Робертс, Ричард Гир, Дайан Китон, Уильям Мэйси, Сьюзан Сарандон и другие не менее интересные актеры. Сюжет закручивается вокруг влюбленной парочки, которая решает вдохновиться семейными ценностями и познакомить своих родителей. Но эта идея получает неожиданное развитие. Родители пары оказываются не просто знакомы, но и хранят множество пикантных секретов.

«Знакомство родителей» — отличная возможность насладиться игрой любимых актеров, проникнуться судьбой каждого из персонажей, а возможно, и провести какие-то жизненные аналогии.

На канале в Дзене мы разыгрываем полезные для здоровья подарки! Участвуйте в конкурсе, чтобы выиграть ортопедические подушки и массажер.

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