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Сегодня, 13:10

В Twitter раскритиковали бренд Dove за нападки на Брендона Фрейзера

Ольга Стрельникова
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Кадр из фильма «Кит».
Кадр из фильма «Кит».

Официальный аккаунт Twitter раскритиковал компанию Dove за то, что она поддержала нападки на Брендона Фрейзера, победителя премии «Оскар-2023» за лучшую мужскую роль. Об этом сообщает портал B&T.

Все началось с твита пользователя с избыточным весом @KBHeylen, который выразил разочарование тем, что фильм «Кит» получил награды за лучшую мужскую роль и за лучший грим и прическу. Компания по производству мыла ответила на заявление в свойственной бодипозитивизму манере: «Костюмы «толстяков» ужасны — они не должны выигрывать награды. Наша идентификация — это не ваш костюм. Выбирайте толстых актеров на роли толстых персонажей», — гласил твит. Dove не просто поддержала недовольного пользователя социальной сети, но и потребовала от киноакадемиков «лучшего представительства в Голливуде». После чего и последовал незамедлительный ответ Twitter с ответной критикой в адрес производителя мыла.

В интервью изданию Variety Брендон Фрейзер рассказал, почему отважился примерить этот образ и надеть костюм «толстяка»: «Об этом важно говорить, потому что есть люди, которые живут с таким заболеванием. Я чувствовал себя уполномоченным быть их голосом и быть настолько честным, насколько мог, настолько аутентичным, насколько способен себе это вообразить», — пояснил актер. Он также признался, что прибавил в весе, чтобы сыграть роль, но этого было недостаточно.

Чтобы стать Чарли, Брендон Фрейзер каждый день тратил четыре часа на грим и примерку «протезов» весом около 130 кг. Несколько месяцев он работал с инструктором по танцам, чтобы выяснить, как его персонаж будет двигаться с лишним весом. Актер также консультировался с правозащитниками из коалиции по борьбе с ожирением (Obesity Action Coalition) и со многими людьми, которые столкнулись со схожими проблемами. «Они рассказали мне, какова их диета и как ожирение повлияло на их жизнь, на отношения с близкими. Это было душераздирающе, потому что очень часто над ними издевались и заставляли чувствовать себя ужасно, что только подпитывало очередной цикл переедания», — поделился с изданием Variety впечатленный актер.

Ранее мы рассказывали, что делать, если вы страдаете ожирением, склонны к депрессии и чувствуете себя, как главный герой фильма «Кит».

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