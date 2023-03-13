Психолог объяснила, что делать, если вы страдаете ожирением и склонны к депрессии

Психолог Юлия Керецман эксклюзивно для «СЭ» назвала три шага, которые помогут выйти из состояния депрессии и ожирения. На эти рекомендации ее вдохновил Брендан Фрейзер — лауреат премии «Оскар» за лучшую мужскую роль, сыгравший профессора, страдающего от ожирения, проблем со здоровьем и глубочайшей депрессии. Актеру удалось так тонко прочувствовать главного героя не только благодаря таланту — многое он пережил лично. И это в современном мире не редкость.

Первое, что стоит сделать в такой ситуации, по словам Юлии Керецман — обратиться за помощью к специалисту. «Ожирение и депрессия — сложные заболевания, в лечении которых требуется помощь. Врач разработает план диеты и упражнений, который будет подходить именно вам, а также выявит физиологические причины ожирения. Психотерапевт поможет разобраться с проблемами, вызвавшими депрессию, и научит с ними справляться», — пояснила эксперт.

Также Юлия Керецман обратила внимание, что в таком состоянии необходима регулярная физическая активность. Она улучшает настроение, снижает уровень стресса и помогает контролировать вес. «Выберите вид физической активности, который вам нравится, и старайтесь заниматься им регулярно. Если у вас есть физические ограничения, обсудите их с вашим врачом», — подчеркнула специалист.

И последний, но не по значению, пункт, на котором следует сосредоточиться — правильное питание. Оно значительно ускорит процесс оздоровления организма и возвращения к активной жизни. Если справиться самостоятельно не удается, необходимо прибегнуть к помощи диетолога. «Ожирение и депрессия на его фоне — не пожизненный диагноз. И при правильном подходе и огромном желании, вы с ними сможете справиться», — подытожила Юлия Керецман.

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