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Сегодня, 15:45

Universal Pictures запустила в производство киноадаптацию трилогии «Как приручить дракона»

Ольга Стрельникова
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Фото Из открытых источников

В компании Universal Pictures официально заявили о запуске производства полнометражного фильма по анимационной трилогии «Как приручить дракона», и даже наметили дату премьеры — 14 марта 2025 года. Однако, кто сыграет главные роли, пока неизвестно, поскольку кастинг в самом разгаре.

Режиссером проекта станет Дин ДеБлуа, создавший все три мультфильма. Это его первая работа в полнометражном кино. В тандеме с ним будет работать продюсер Марк Платт, на счету которого такие фильмы, как «Ла-Ла Ленд» и «Блондинки в законе».

В основу фильма ляжет сюжет оскароносной анимационной трилогии Dream Works Animation, вышедшей в прокат в период с 2010 по 2019 год.

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