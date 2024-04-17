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Обе две фильм 2024: дата выхода, трейлер, где смотреть, Асмус, актеры
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Сегодня, 16:30

1 мин.

Комедия «Обе две» с Кристиной Асмус выйдет в кинотеатрах 25 июля

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Обе две»
Фото Кадр из фильма «Обе две»
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25 июля пройдет премьера комедии «Обе две», которую срежиссировал Владимир Котт («Дикая»). Сценарий фильма написали Илья Дебольский («Обсерватор») и Людмила Ковалева, для которой картина Котта стала дебютной.

По сюжету проекта 14-летняя Глаша живет с бабушкой в Шуе, мечтает стать режиссером и прославиться. После смерти бабушки девочка должна была попасть под опеку старшей тети Вали, но Глаша не разделяла ее авторитарных взглядов, поэтому сбежала к младшей тете Ане в Москву. Сначала Аня была не готова заботиться о бунтующем подростке, однако позже они с Глашей пережили совместное путешествие, изменившее их обеих.

В фильме «Обе две» снялись Кристина Асмус, Таисья Калинина, Валентина Мазунина, Кирилл Кяро, Филипп Бледный, Семен Фурман, Ела Санько, Дмитрий Блохин и Анастасия Власова.

Комедия «Обе две» будет доступна для просмотра в российских кинотеатрах с 25 июля.

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