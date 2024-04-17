Комедия «Обе две» с Кристиной Асмус выйдет в кинотеатрах 25 июля

25 июля пройдет премьера комедии «Обе две», которую срежиссировал Владимир Котт («Дикая»). Сценарий фильма написали Илья Дебольский («Обсерватор») и Людмила Ковалева, для которой картина Котта стала дебютной.

По сюжету проекта 14-летняя Глаша живет с бабушкой в Шуе, мечтает стать режиссером и прославиться. После смерти бабушки девочка должна была попасть под опеку старшей тети Вали, но Глаша не разделяла ее авторитарных взглядов, поэтому сбежала к младшей тете Ане в Москву. Сначала Аня была не готова заботиться о бунтующем подростке, однако позже они с Глашей пережили совместное путешествие, изменившее их обеих.

В фильме «Обе две» снялись Кристина Асмус, Таисья Калинина, Валентина Мазунина, Кирилл Кяро, Филипп Бледный, Семен Фурман, Ела Санько, Дмитрий Блохин и Анастасия Власова.

Комедия «Обе две» будет доступна для просмотра в российских кинотеатрах с 25 июля.