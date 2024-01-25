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Сегодня, 20:08

Вышел трейлер фильма «Дом у дороги», в котором снялся Конор Макгрегор

Ана Горшкова
Корреспондент
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Конор Макгрегор.
Фото Global Look Press

Компания Amazon опубликовала трейлер фильма «Дом у дороги», в котором снялся экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6).

Фильм выйдет 21 марта на Amazon Prime Video. Американский актер Джейк Джилленхол сыграл главную роль в кинокартине. Сообщалось, что некоторые сцены для фильма снимались на UFC 285.

35-летний Макгрегор провел в смешанных единоборствах 28 боев. На его счету 22 победы при 6 поражениях. Ирландец не выходил в октагон с июля 2021 года.

Конор Макгрегор
UFC
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