Цифровой релиз фильма «Марвелы» пройдет 7 февраля

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Стала известна дата цифрового релиза самого худшего фильма киновселенной Marvel, картины Нии Дакосты «Марвелы». Сиквел фильма «Капитан Марвел» получил наиболее низкий рейтинг проектов MCU за всю историю, что в каком-то смысле тоже можно считать достижением.

Картина Нии Дакосты рассказывает о том, как Капитан Марвел, Моника Рамбо и Мисс Марвел объединяют свои силы, чтобы противостоять глобальной угрозе.

«Марвелы» станут доступны для просмотра на платформе Disney+ с 7 февраля.