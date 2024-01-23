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Марвелы 2024: дата цифрового релиза, сюжет, где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 18:20

1 мин.

Цифровой релиз фильма «Марвелы» пройдет 7 февраля

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Марвелы».
Фото Кадр из фильма «Марвелы»
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Стала известна дата цифрового релиза самого худшего фильма киновселенной Marvel, картины Нии Дакосты «Марвелы». Сиквел фильма «Капитан Марвел» получил наиболее низкий рейтинг проектов MCU за всю историю, что в каком-то смысле тоже можно считать достижением.

Картина Нии Дакосты рассказывает о том, как Капитан Марвел, Моника Рамбо и Мисс Марвел объединяют свои силы, чтобы противостоять глобальной угрозе.

«Марвелы» станут доступны для просмотра на платформе Disney+ с 7 февраля.

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