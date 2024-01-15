Премьера комедийной драмы «Танцуй, Селедка!» с Сашей Бортич состоится 18 января

18 января в российский прокат выйдет фильм Александры Лупашко с интригующим названием «Танцуй, Селедка!».

Сюжет картины сосредоточен на сильной и независимой Жанне, оставившей позади свое прошлое, но, как это нередко бывает, оно все же драматично настигает главную героиню. Ей уготовано целое роуд-муви по спасению своих отношений с непутевым отцом.

В проекте снялись Александра Бортич, Павел Майков, Наталья Павленкова, Данил Стеклов, Ольга Лапшина, Анна Михалкова, Александра Бабаскина, Илья Антоненко и Марианна Башкина.