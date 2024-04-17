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Спойлер сериал 2024: перенос, дата выхода, когда выйдет, где смотреть
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Сегодня, 20:35

1 мин.

Премьера сериала Сергея Минаева «Спойлер» перенесена

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Спойлер»
Фото Кадр из сериала «Спойлер»
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Как сообщает «Кинопоиск», премьера сериала Сергея Минаева «Спойлер» откладывается. Релиз перенесли с 18 апреля на 1 августа.

Действие «Спойлера» разворачивается в несуществующей Куйбышевской области. По сюжету в преддверии губернаторских выборов бизнесмен Андрей Оболенский становится кандидатом-спойлером действующего главы региона. Иными словами, он вступил в предвыборную гонку лишь с одной целью: оттянуть голоса у основного конкурента. Далее Оболенский должен был снять свою кандидатуру, но позже передумал, после чего политическая игра приняла непредсказуемый оборот.

В сериале снялись Максим Матвеев, Олег Меньшиков, Светлана Ходченкова, Юлия Снигирь, Алексей Гуськов, Артем Михалков, Семен Штейнберг, Анатолий Кот, Владимир Стеклов и Сергей Газаров.

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