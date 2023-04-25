Sony представила трейлер «Великого уравнителя 3»

Sony Pictures опубликовала трейлер заключительного фильма серии «Великий уравнитель». В третьей части Роберт МакКолл переезжает в Италию, где сталкивается с местной мафией.

Режиссером «Великого уравнителя 3» останется Антуан Фукуа («Левша», «Тренировочный день»), работавший над другими фильмами франшизы. Главные роли исполнят Дензел Вашингтон и Дакота Фаннинг. В мировой прокат картины выйдет 1 сентября.