Режиссер «Слова пацана» рассказал о феномене успеха сериала

В интервью YouTube-каналу «Что Посмотреть» Жора Крыжовников рассказал, что не может объяснить феномен успеха сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». По мнению постановщика, в этом присутствовал элемент случайности.

«Если бы я знал, то был бы уверен, что и следующий [сезон] получится», — рассуждал режиссер.

Жора Крыжовников добавил, что не может понять, что в его проекте о казанских группировках 80-х нашли современные подростки, но при создании «Слова пацана» с первого эпизода старался завоевать зрительское доверие: «Хотелось сделать так, чтобы нам верили».