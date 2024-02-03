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Режиссер «Слова пацана» рассказал о феномене успеха сериала
Фильмы и сериалы

3 февраля, 21:55

1 мин.

Режиссер «Слова пацана» рассказал о феномене успеха сериала

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»
Фото Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»
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В интервью YouTube-каналу «Что Посмотреть» Жора Крыжовников рассказал, что не может объяснить феномен успеха сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». По мнению постановщика, в этом присутствовал элемент случайности.

«Если бы я знал, то был бы уверен, что и следующий [сезон] получится», — рассуждал режиссер.

Жора Крыжовников добавил, что не может понять, что в его проекте о казанских группировках 80-х нашли современные подростки, но при создании «Слова пацана» с первого эпизода старался завоевать зрительское доверие: «Хотелось сделать так, чтобы нам верили».

Слово пацана. Кровь на&nbsp;асфальте, Wink, START. Жора Крыжовников ответил, будет ли второй сезон «Слово пацана»
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