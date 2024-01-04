Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Сколько собрал фильм «Холоп 2» в прокате
Фильмы и сериалы

Сегодня, 13:00

1 мин.

«Холоп 2» поставил рекорд в прокате

Мария Маковей
Автор
Кадр из фильма «Холоп 2»
Холоп 2.
Фото Кадр из фильма «Холоп 2»
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

1 января состоялась премьера второй части нашумевшего фильма «Холоп». Сюжет картины фактически повторяет предыдущую часть о перевоспитании мажора Гриши, только в этот раз он сам занимается воспитанием золотой молодежи.

В 2019 году первая часть комедии побила кассовые рекорды — за первые два уик-энда собрала более 1,7 млрд рублей. Общие сборы составили порядка 3,08 млрд рублей.

Комедия «Холоп — 2» намеревается превзойти успех предшественника, за первые три дня проката картина уже собрала 1,04 млрд рублей. При этом в день премьеры фильм заработал свыше 314 млн рублей и поставил новый рекорд первоянварского прокатного старта.

Фильмы
4
0
Новости холдинга
Эдгард Запашный: умер автор и худрук команд КВН Станислав Агафонов
В Британии допустили ввод войск НАТО на Украину
Медведев жестко отреагировал на позицию МИД Франции по атаке Белгорода
Экс-депутат рады раскритиковала русскоязычных боевиков ВСУ
dasdsadada

Наши в НХЛ

Последние новости
3 янв 15:00
«Ирония судьбы в Голливуде»: какой ТВ-канал покажет и когда смотреть в новогодние праздники 2024
3 янв 14:30
«Брат» и «Брат-2»: какой ТВ-канал покажет и когда смотреть в новогодние праздники 2024
31 дек 2023 17:45
Экс-защитник «Ростова» Дьяков снялся в кино с Люсей Чеботиной
30 дек 2023 17:50
Карпин согласился пригласить в сборную России актера из сериала «Слово пацана»
30 дек 2023 17:15
Премьера современной экранизации «Бременских музыкантов» состоится 1 января 2024 года
dasdsadada