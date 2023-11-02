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Сегодня, 16:05

Скарлетт Йоханссон подала в суд на приложение ИИ

Катерина Воскресенская
Киножурналист
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Кадр из фильма «Черная Вдова».

Скарлетт Йоханссон подала в суд на приложение искусственного интеллекта за использование ее имени и образа в маркетинговой кампании. Без разрешения актрисы ее образ появился в 22-секундной рекламе Lisa AI: 90s Yearbook & Avatar, позволяющего генерировать изображения с помощью ИИ.

Адвокат Скарлетт Йоханссон Кевин Йорн подтвердил, что актриса не является лицом приложения, и ее образ в рекламе был использован без ее согласия. «Мы не относимся к таким вещам легкомысленно. В соответствии с нашим обычным порядком действий в подобных обстоятельствах мы решим эту проблему всеми доступными нам средствами правовой защиты», — сказал Йорн в заявлении Variety.

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