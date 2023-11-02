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Сегодня, 17:15

Джина Карано прокомментировала критику президента Lucasfilm в «Южном парке»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
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Кадр из сериала «Мандалорец».

В 2019 году Джина Карано стремительно ворвалась во вселенную «Звездных войн». Ее героиня Кара Дюн в сериале «Мандалорец» была по-настоящему впечатляющей. К сожалению, актрисе пришлось покинуть проект: студия Lucasfilm объявила о расторжении контракта с Карано после постов актрисы в соцсетях, которые подписчики сочли по меньшей мере спорными.

Недавно на Paramount+ вышел спецэпизод «Южный парк: Присоединение к Пандерверсу», где в свойственной проекту манере были раскритикованы творческие решения Кэтлин Кеннеди. По сюжету президент Lucasfilm использовала секретный артефакт Disney, чтобы снова и снова переделывать одну и ту же идею для привлечения аудитории, что привело к разрыву мультивселенной. С другой стороны, спецэпизод не пощадил и тех, кто не согласен с видением Кэтлин Кеннеди.

В своих соцсетях Джина Карано написала, что критика проектов Lucasfilm наказуема: «Сначала она (Кэтлин Кеннеди) потребует, чтобы YouTube отключил дизлайки, а затем попросит своих публицистов проследить за тем, чтобы Variety и Hollywood Reporter опубликовали репортажи о создателях «Южного парка» и их семьях, очерняющих репутацию этих людей, задействовав всех полезных идиотов, находящихся у нее под каблуком, и готовых продать душу ради работы на Lucasfilm».

Карано добавила, что если бы она была главой одной из самых влиятельных развлекательных компаний в мире, то работала бы с возражениями иначе.

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