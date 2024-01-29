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Мастер и Маргарита фильм 2024: кассовые сборы
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Сегодня, 18:40

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Экранизация «Мастера и Маргариты» собрала 428 млн рублей за первые выходные проката

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Мастер и Маргарита»
Фото Кадр из фильма «Мастер и Маргарита»
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За первые выходные проката картина Михаила Локшина «Мастер и Маргарита» собрала 428 млн рублей. Премьера экранизации легендарного романа Михаила Булгакова прошла в российских кинотеатрах 25 января.

Бюджет проекта составил 1,2 млрд рублей. Первоначально фильм назывался «Воланд», но позже создатели современной адаптации решили вернуться к привычным для зрителей акцентам истории.

Мастер и&nbsp;Маргарита, 2024. Обзор фильма «Мастер и Маргарита»: какой получилась амбициозная экранизация главного романа Михаила Булгакова
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