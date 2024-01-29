Экранизация «Мастера и Маргариты» собрала 428 млн рублей за первые выходные проката

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За первые выходные проката картина Михаила Локшина «Мастер и Маргарита» собрала 428 млн рублей. Премьера экранизации легендарного романа Михаила Булгакова прошла в российских кинотеатрах 25 января.

Бюджет проекта составил 1,2 млрд рублей. Первоначально фильм назывался «Воланд», но позже создатели современной адаптации решили вернуться к привычным для зрителей акцентам истории.