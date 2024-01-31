Триллер «Кривая дорога» выйдет в российских кинотеатрах 1 февраля
В российский прокат выйдет фильм Джеффа Дарлинга «Кривая дорога», по сюжету которого известный дрессировщик Джим Гудвин вместе со своим ручным шимпанзе Спанки подбирают попутчика, не подозревая, что это серийный убийца.
В картине снялись Джейкоб Элорди, Патрик Джей Адамс, Закари Куинто, Трой Эванс, Эрин Мур, Александра Док, Феникс Нотари, Николь Док и Джошуа Арчер.
Российская премьера триллера «Кривая дорога» пройдет 1 февраля.
Последние новости
26 фев 20:05
25 фев 22:30
dasdsadada
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже