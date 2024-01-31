Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Кривая дорога, фильм: дата выхода в рф, актеры, сюжет, трейлер
Фильмы и сериалы

31 января, 19:45

0 мин.

Триллер «Кривая дорога» выйдет в российских кинотеатрах 1 февраля

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Кривая дорога»
Фото Кадр из фильма «Кривая дорога»
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

В российский прокат выйдет фильм Джеффа Дарлинга «Кривая дорога», по сюжету которого известный дрессировщик Джим Гудвин вместе со своим ручным шимпанзе Спанки подбирают попутчика, не подозревая, что это серийный убийца.

В картине снялись Джейкоб Элорди, Патрик Джей Адамс, Закари Куинто, Трой Эванс, Эрин Мур, Александра Док, Феникс Нотари, Николь Док и Джошуа Арчер.

Российская премьера триллера «Кривая дорога» пройдет 1 февраля.

Умерь свой энтузиазм, 12 сезон. Дата выхода 12 сезона сериала «Умерь свой энтузиазм»: расписание релиза эпизодов
Фильмы
0
Новости холдинга
Ле Пен осудила заявления Макрона о возможной отправке войск на Украину
В Омске третьеклассник разбился насмерть после падения в лестничный проем
Житель Белгорода выбросил студентку из Нигерии с седьмого этажа
Школу в Санкт-Петербурге перевели на дистанционное обучение из-за кори
dasdsadada
Читайте далее
Карпин назвал момент из сериала «Слова пацана», который довел его до слез
Следующий материал
Карпин назвал момент из сериала «Слова пацана», который довел его до слез
Последние новости
26 фев 20:05
Вин Дизель подтвердил выход «Форсажа 11»
26 фев 19:45
Телевизионная премьера сериала «ГДР»: расписание выхода эпизодов
25 фев 22:30
Четвертый сезон «Пацанов» стартует 13 июня
25 фев 22:00
HBO продлил сериал «Настоящий детектив» на пятый сезон
23 фев 22:25
Warner Bros. Discovery сообщил, когда выйдет сериал про Гарри Поттера
dasdsadada