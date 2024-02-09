Опубликован трейлер мини-сериала «Режим» с Кейт Уинслет
Премьера мини-сериала «Режим» пройдет 3 марта на HBO
Max опубликовал трейлер мини-сериала «Режим», по сюжету которого канцлер европейской страны с авторитарным режимом старается сохранить свою должность в условиях политических перемен.
В проекте снялись Кейт Уинслет, Андреа Райзборо, Хью Грант, Марта Плимптон, Маттиас Шонартс, Гийом Гальенн, Патрик Филпотт, Майкл Колган и Аласдер Хэнкинсон.
Премьера мини-сериала «Режим» пройдет 3 марта на HBO.
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