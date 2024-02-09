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Режим 2024: дата выхода, трейлер, сюжет, актеры, где смотреть
Фильмы и сериалы

9 февраля, 18:45

0 мин.

Опубликован трейлер мини-сериала «Режим» с Кейт Уинслет

Премьера мини-сериала «Режим» пройдет 3 марта на HBO
Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Режим».
Фото Кадр из сериала «Режим»
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Max опубликовал трейлер мини-сериала «Режим», по сюжету которого канцлер европейской страны с авторитарным режимом старается сохранить свою должность в условиях политических перемен.

В проекте снялись Кейт Уинслет, Андреа Райзборо, Хью Грант, Марта Плимптон, Маттиас Шонартс, Гийом Гальенн, Патрик Филпотт, Майкл Колган и Аласдер Хэнкинсон.

Премьера мини-сериала «Режим» пройдет 3 марта на HBO.

Одна жизнь, 2024. Российская премьера фильма «Одна жизнь» с Энтони Хопкинсом пройдет 15 февраля

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