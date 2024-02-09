У приквела «Игры престолов» об Эйгоне Завоевателе появился сценарист
Сценарист «Бэтмена 2» будет работать над новым приквелом «Игры престолов»
Для спин-оффа «Игры престолов», посвященного Эйгону Завоевателю, нашли сценариста: написанием приквела займется Маттсон Томлин, известный по работе над грядущим сиквелом «Бэтмена» Мэтта Ривза.
Приквел «Игры престолов» расскажет о завоевании Вестероса Таргариенами.
Что касается другого приквела — хита HBO «Дома Дракона», продолжения истории стоит ожидать летом этого года.
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