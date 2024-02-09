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Игра престолов, приквел об Эйгоне Завоевателе: сюжет, сценарий
Фильмы и сериалы

9 февраля, 19:30

0 мин.

У приквела «Игры престолов» об Эйгоне Завоевателе появился сценарист

Сценарист «Бэтмена 2» будет работать над новым приквелом «Игры престолов»
Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Дом Дракона»
Фото Кадр из сериала «Дом Дракона»
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Для спин-оффа «Игры престолов», посвященного Эйгону Завоевателю, нашли сценариста: написанием приквела займется Маттсон Томлин, известный по работе над грядущим сиквелом «Бэтмена» Мэтта Ривза.

Приквел «Игры престолов» расскажет о завоевании Вестероса Таргариенами.

Что касается другого приквела — хита HBO «Дома Дракона», продолжения истории стоит ожидать летом этого года.

Дом Дракона, 2 сезон. HBO опубликовал тизер и первые кадры второго сезона «Дома Дракона»

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