У приквела «Игры престолов» об Эйгоне Завоевателе появился сценарист

Сценарист «Бэтмена 2» будет работать над новым приквелом «Игры престолов»

Читайте нас в

Для спин-оффа «Игры престолов», посвященного Эйгону Завоевателю, нашли сценариста: написанием приквела займется Маттсон Томлин, известный по работе над грядущим сиквелом «Бэтмена» Мэтта Ривза.

Приквел «Игры престолов» расскажет о завоевании Вестероса Таргариенами.

Что касается другого приквела — хита HBO «Дома Дракона», продолжения истории стоит ожидать летом этого года.