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Одна жизнь 2023: дата выхода, сюжет, актеры, трейлер, где смотреть
Фильмы и сериалы

8 февраля, 10:30

1 мин.

Российская премьера фильма «Одна жизнь» с Энтони Хопкинсом пройдет 15 февраля

В российский прокат выйдет военная драма «Одна жизнь»
Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Одна жизнь».
Фото Кадр из фильма «Одна жизнь»
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15 февраля пройдет российская премьера картины Джеймса Хоуза («Медленные лошади») «Одна жизнь».

По сюжету главный герой, который в прошлом пытался спасти сотни детей от гибели в концлагере, пришел на телевизионное ток-шоу, где узнал всю правду о событиях Второй мировой войны.

Главную роль в фильме сыграл Энтони Хопкинс. Также в проекте снялись Хелена Бонем Картер, Джонни Флинн, Марта Келлер, Ромола Гарай, Джонатан Прайс, Лена Олин, Эдриан Роулинз, Саманта Спиро и Алекс Шарп.

Картина «Одна жизнь» выйдет в российских кинотеатрах 15 февраля.

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