Российская премьера фильма «Одна жизнь» с Энтони Хопкинсом пройдет 15 февраля
В российский прокат выйдет военная драма «Одна жизнь»
15 февраля пройдет российская премьера картины Джеймса Хоуза («Медленные лошади») «Одна жизнь».
По сюжету главный герой, который в прошлом пытался спасти сотни детей от гибели в концлагере, пришел на телевизионное ток-шоу, где узнал всю правду о событиях Второй мировой войны.
Главную роль в фильме сыграл Энтони Хопкинс. Также в проекте снялись Хелена Бонем Картер, Джонни Флинн, Марта Келлер, Ромола Гарай, Джонатан Прайс, Лена Олин, Эдриан Роулинз, Саманта Спиро и Алекс Шарп.
Картина «Одна жизнь» выйдет в российских кинотеатрах 15 февраля.
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