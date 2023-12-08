Prime Video показал тизер первого сезона сериала «Мистер и миссис Смит»

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Prime Video опубликовал тизер первого сезона сериала «Мистер и миссис Смит». Современная адаптация создана Франческой Слоан и Дональдом Гловером на основе одноименного боевика 2005 года с Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом.

По сюжету пара шпионов по заданию должны притвориться семьей, но в процессе его выполнения их отношения выходят на новый уровень.

В сериале снялись Майя Эрскин, Дональд Гловер, Пол Дано, Джон Туртурро, Михаэла Коэл, Сара Полсон и Александр Скарсгард.

Премьера сериала «Мистер и миссис Смит» пройдет 2 февраля.