Анонсирован ремейк популярного советского фильма «Приключения Петрова и Васечкина»
Киностудия имени Горького планирует снять новый полнометражный фильм о приключениях Петрова и Васечкина. Детская двухсерийная музыкальная комедия вышла в 1984 году и рассказывала о третьеклассниках, которые попадают в разные интересные ситуации и пытаются найти из них выход.
Спустя 40 лет к работе над проектом вернется режиссер оригинальной картины Владимир Алеников.
Генеральный директор киностудии Юлиана Слащева не исключает, что после выхода фильма приключения Петрова и Васечкина могут получить продолжение в формате сериала.
Последние новости
21:25
dasdsadada
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже