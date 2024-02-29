Анонсирован ремейк популярного советского фильма «Приключения Петрова и Васечкина»

Киностудия имени Горького планирует снять новый полнометражный фильм о приключениях Петрова и Васечкина. Детская двухсерийная музыкальная комедия вышла в 1984 году и рассказывала о третьеклассниках, которые попадают в разные интересные ситуации и пытаются найти из них выход.

Спустя 40 лет к работе над проектом вернется режиссер оригинальной картины Владимир Алеников.

Генеральный директор киностудии Юлиана Слащева не исключает, что после выхода фильма приключения Петрова и Васечкина могут получить продолжение в формате сериала.