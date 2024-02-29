6 сезон сериала «Трудные подростки»: стоит ли ждать продолжения проекта

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Сегодня, 29 февраля завершился пятый сезон сериала «Трудные подростки». Проект платформы Wink рассказывал о внутренней трансформации группы молодых ребят, выросших в неблагополучной среде.

В пятом сезоне трудным подросткам пришлось столкнуться с испытанием недоверием: персонажам предстояло доказать, что они прошли долгий путь и изменились в лучшую сторону.

В «Трудных подростках» снимались Никита Волков, Виталий Андреев, Анастасия Крылова, Тимофей Елецкий, Владимир Гарцунов, Святослав Рогожан, Алена Швиденкова, Мила Ершова, Глеб Калюжный и Вильма Кутавичюте.

На данный момент продолжения сериала «Трудные подростки» не планируется. Пятый сезон проекта стал завершающим.