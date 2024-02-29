Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Трудные подростки 6 сезон: будет ли продолжение проекта
Фильмы и сериалы

Сегодня, 20:05

1 мин.

6 сезон сериала «Трудные подростки»: стоит ли ждать продолжения проекта

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Трудные подростки».
Фото Кадр из сериала «Трудные подростки»
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Сегодня, 29 февраля завершился пятый сезон сериала «Трудные подростки». Проект платформы Wink рассказывал о внутренней трансформации группы молодых ребят, выросших в неблагополучной среде.

В пятом сезоне трудным подросткам пришлось столкнуться с испытанием недоверием: персонажам предстояло доказать, что они прошли долгий путь и изменились в лучшую сторону.

В «Трудных подростках» снимались Никита Волков, Виталий Андреев, Анастасия Крылова, Тимофей Елецкий, Владимир Гарцунов, Святослав Рогожан, Алена Швиденкова, Мила Ершова, Глеб Калюжный и Вильма Кутавичюте.

Трудные подростки, Wink. Где еще снимались актеры из сериала «Трудные подростки»

На данный момент продолжения сериала «Трудные подростки» не планируется. Пятый сезон проекта стал завершающим.

Трудные подростки, Wink. По сериалу «Трудные подростки» готовят цирковой спектакль

Сериалы
2
0
Новости холдинга
В Британии сообщили о росте количества атак хуситов на 100% после ударов США
Оппозиция Чада обвинила правительство в убийстве одного из лидеров
Белый дом призвал Израиль расследовать удар по ожидавшим помощи палестинцам
Шольц отверг возможность отправки войск Германии и НАТО на Украину
dasdsadada
Читайте далее
Дата выхода сериала «Полностью выдуманные приключения Дика Турпина»: расписание релиза эпизодов
Следующий материал
Дата выхода сериала «Полностью выдуманные приключения Дика Турпина»: расписание релиза эпизодов
Последние новости
21:25
Дата выхода сериала «Полностью выдуманные приключения Дика Турпина»: расписание релиза эпизодов
19:30
Анонсирован ремейк популярного советского фильма «Приключения Петрова и Васечкина»
18:00
Мультсериал Megamind Rules! стартует 1 марта
15:30
Стартовал фантастический мультсериал «Невский»: расписание релиза эпизодов
14:45
По сериалу «Трудные подростки» готовят цирковой спектакль
dasdsadada