Universal Pictures представил тизер фильма «Манкимэн» — режиссерского дебюта Дева Пателя

Universal Pictures опубликовали тизер картины «Манкимэн» о суровом бойце, который не остановится ни перед чем, чтобы отомстить за свою семью.

В фильме снялись Дев Патель, Шарлто Копли, Собхита Дхулипала, Брахим Чаб, Сикандер Кхер, Питобаш Трипати и Адити Калкунте.

Мировая премьера фильма «Манкимэн» пройдет 5 апреля.