Universal Pictures представил тизер фильма «Манкимэн» — режиссерского дебюта Дева Пателя
Universal Pictures опубликовали тизер картины «Манкимэн» о суровом бойце, который не остановится ни перед чем, чтобы отомстить за свою семью.
В фильме снялись Дев Патель, Шарлто Копли, Собхита Дхулипала, Брахим Чаб, Сикандер Кхер, Питобаш Трипати и Адити Калкунте.
Мировая премьера фильма «Манкимэн» пройдет 5 апреля.
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