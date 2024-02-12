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Манкимэн фильм 2024: трейлер с Супербоула, дата выхода, актеры
Фильмы и сериалы

12 февраля, 06:47

0 мин.

Universal Pictures представил тизер фильма «Манкимэн» — режиссерского дебюта Дева Пателя

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Манкимэн»
Фото Кадр из фильма «Манкимэн»
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Universal Pictures опубликовали тизер картины «Манкимэн» о суровом бойце, который не остановится ни перед чем, чтобы отомстить за свою семью.

В фильме снялись Дев Патель, Шарлто Копли, Собхита Дхулипала, Брахим Чаб, Сикандер Кхер, Питобаш Трипати и Адити Калкунте.

Мировая премьера фильма «Манкимэн» пройдет 5 апреля.

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