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Планета обезьян Новое царство 2024: дата выхода, трейлер, где смотреть
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Сегодня, 17:30

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Премьера боевика «Планета обезьян: Новое царство» состоится 10 мая

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Планета обезьян: Новое царство»
Фото Кадр из фильма «Планета обезьян: Новое царство»
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10 мая пройдет мировая премьера боевика «Планета обезьян: Новое царство» режиссера Уэса Болла («Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти»). Действие картины разворачивается спустя 300 лет после событий фильма «Планета обезьян: Война».

По сюжету вождь обезьян манипулирует наследием Цезаря с целью порабощения кланов своих собратьев, а шимпанзе Ноа решается на опасное путешествие, способное повлиять на дальнейшую судьбу как обезьян, так и людей.

В проекте снялись Фрейя Аллан, Кевин Дюран, Уильям Х. Мэйси, Дичен Лакмэн, Оуэн Тиг, Питер Макон, Сара Вайсман, Нил Сэндилэндс, Лидия Пекхэм и Ика Дэрвилл.

Прокат фильма «Планета обезьян: Новое царство» стартует в зарубежном прокате 10 мая. Дата российской премьеры пока неизвестна.

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