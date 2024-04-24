Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
7 дней 7 ночей фильм 2024: дата выхода и трейлер, актеры, где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 20:05

1 мин.

Комедия «7 дней, 7 ночей» выйдет в российских кинотеатрах 16 мая

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «7 дней, 7 ночей»
Фото Кадр из фильма «7 дней, 7 ночей»
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

16 мая в российский прокат выйдет комедия «7 дней, 7 ночей». Режиссером проекта выступил Айк Кбеян («Агент 044: Операция Гарни»), а сценарий фильма написали Нарек Авагян («Агент 044: Операция Гегард») и Михаил Алексанянц, для которого картина «7 дней, 7 ночей» стала пробой пера.

По сюжету супруги Ольга и Сергей находятся на грани развода. Пытаясь спасти родительский брак, их дочь Настя покупает на подаренные деньги путевку в Армению для всей семьи.

В фильме снялись Зоя Бербер, Сергей Марин, Егор Николаенко, София Петрова, Арман Навасардян, Алина Баркалова, Юля Шарова, Армен Маргарян и Левон Арутюнян.

Фильм «7 дней, 7 ночей» будет доступна к просмотру в российских кинотеатрах с 16 мая.

Как я&nbsp;встретил ее&nbsp;маму, 2024. Комедия «Как я встретил ее маму» выйдет в российский прокат 9 мая

Фильмы
3
0
Новости холдинга
ТАСС: замглавы Минобороны Иванов давно находился в оперативной разработке
Овечкин накосячил в большинстве, Ничушкин снова забил, а у Боба – сейв века! Что произошло в Кубке Стэнли 24 апреля
Агент СБУ Хрестина до покушения на Прозорова была в городе с базой SAS
Путину доложили о задержании замглавы Минобороны Иванова

Придумай мем

Последние новости
17:15
Комедия «Как я встретил ее маму» выйдет в российский прокат 9 мая
15:45
Вышел трейлер аниме-фильма «Оглянись назад»
23 апр 22:00
Стало известно, будет ли 2 сезон сериала «Сегун»
23 апр 21:25
На FX вышел финальный эпизод мини-сериала «Сегун»
23 апр 19:45
Фэнтези «Самая большая луна» выйдет в российский прокат 4 июля