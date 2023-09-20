«Они собираются убить меня и уничтожить мою душу?» Режиссер фильма «Марвелы» боялась присоединяться к MCU

В интервью Vanity Fair режиссер фильма «Марвелы» Ниа Дакоста рассказала, что поначалу немного опасалась присоединяться к MCU. Чтобы развеять сомнения, постановщица обратилась к коллегам, которые уже работали над проектами Marvel, Тайке Вайтити (последние две части «Тора»), Джеймсу Ганну (все части «Стражей Галактики») и Хлое Чжао («Вечные»): «Они собираются убить меня и уничтожить мою душу? Кевин Файги (глава Marvel Studios, — прим.) ужасный человек? А они ответили: «Нет, просто он хороший парень, который был ботаном».

Ранее в ходе разговора с Total Film Дакоста рассуждала об усталости зрителей от кинокомиксов. По мнению постановщицы, несмотря на то, что она, конечно, есть, картина «Марвелы» отличается от всего, что было в MCU, и поэтому сможет произвести впечатление на аудиторию.

Премьера фильма «Марвелы» — 10 ноября.