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Четвертый выпуск «Суперниндзя.Дети» скоро в эфире
Суперниндзя

Сегодня, 18:10

1 мин.

Четвертый выпуск «Суперниндзя.Дети» скоро в эфире

Антон Бабошин
Корреспондент
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26 мая в 19.30 по московскому времени телеканал СТС покажет уже четвертый эпизод шоу «Суперниндзя. Дети», в котором мы узнаем имена еще нескольких финалистов проекта.

Спин-офф одного из самых популярных и зрелищных шоу на российском ТВ уже живет собственной жизнью, со своими героями, правилами и драматургией. Квалификация, дающая каждому участнику второй шанс даже в случае падения в воду, дуэли на выбывание и, наконец, полуфиналы на новой трассе, проложенной на внушительной высоте — все это уже привычно зрителям. Как и деление спортсменов на три возрастных категории.

В каждой из них в четвертой серии шоу выйдут на старт по четыре участника, каждый со своими увлечениями, интересами, мечтами и историями. Например, с Львом Селезневым наши читатели уже немного знакомы. Воронежец Михаил Барников — воспитанник участника взрослого «Суперниндзя» Романа Эминова. Ульяна Бобкова вписана в Книгу рекордов России. Уралец Илья Синтюрин неоднократно выигрывал соревнования по скалолазанию. Кому из них или их конкурентов улыбнется удача, увидим на СТС в 19.30 по московскому времени!

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