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Король и Шут Как в старой сказке фильм: дата выхода, сюжет и актеры
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Сегодня, 17:25

1 мин.

Фильм «Король и Шут. Как в старой сказке» выйдет в 2025 году

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Король и Шут»
Фото Кадр из сериала «Король и Шут»
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Сериал «Король и Шут» получит полнометражное продолжение с подзаголовком «Как в старой сказке» (в честь одноименного пятого студийного альбома группы), сообщает Telegram-канал «Бюллетень кинопрокатчика». Премьера фильма запланирована на весну следующего года.

Действие проекта развернется в сказочном мире. По сюжету Михаил Горшенев (Горшок) выкрадывает из реального мира Андрея Князева (Князя), чтобы они вместе смогли противостоять Некроманту (в дрим-касте на эту роль — Юра Борисов, Никита Кологривый и Даниил Воробьев) и другой нечисти.

К ролям основателей «Король и Шут» вернутся Константин Плотников и Влад Коноплев. Соавтором и режиссером будущего фильма выступит Рустам Мосафир, работавший над сериалом о легендарной группе.

В числе референсов грядущего проекта будут «Пираты Карибского моря», «Бесконечная история», «Подземелья и драконы: Честь среди воров» и «Братья Гримм».

Бюджет «Как в старой сказке» — 400 млн рублей. Съемки фильма будут проходить в павильонах, Санкт-Петербурге и Териберке.

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