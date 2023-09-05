Официально: «Барби» — самый кассовый фильм 2023 года

На минувших выходных сборы фэнтези-комедии Греты Гервиг преодолели отметку в 1,36 млрд долларов. Таким образом, «Барби» наконец-то обогнала анимационную ленту «Братья Супер Марио в кино» (1,35 млрд долларов) и заняла первую строчку в рейтинге самых прибыльных картин этого года. Напомним, что ранее «Барби» уже стала самым кассовым фильмом, когда-либо снятым женщиной-режиссером, а также самым успешным проектом в карьере Марго Робби и Райана Гослинга.

Тем временем «Оппенгеймер», вышедший в мировой прокат в один день с «Барби», собрал уже больше 850 млн долларов. Масштабный байопик Кристофера Нолана об «отце атомной бомбы» обогнал третью часть «Стражей Галактики» и вошел в топ-3 самых кассовых фильмов 2023 года. Некоторые издания уверены, что картина сможет приблизиться к отметке в 1 миллиард, а все благодаря успешному старту в Китае: там премьера «Оппенгеймера» состоялась всего несколько дней назад.