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«Май, декабрь»: вышел дебютный тизер драмы с Натали Портман и Джулианной Мур

Татьяна Беленкова
Киножурналист
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Кадр из фильма «Май, декабрь».

В Сети появился первый ролик в поддержку драмы Тодда Хейнса («Темные воды»). Мировая премьеры ленты «Май, декабрь» состоялась весной этого года в рамках Каннского кинофестиваля: критики высоко оценили актерскую игру Натали Портман и Джулианны Мур. Напомним, что в активе обеих актрис значится премия «Оскар». Зрители смогут оценить новый фильм уже 1 декабря, когда он выйдет на Netflix.

По сюжету, Грейси (Мур) когда-то попала на первые полосы газет, закрутив роман со своим несовершеннолетним учеником. Спустя годы — уже после того, как женщина отсидела в тюрьме и воссоединилась с молодым человеком, — в Голливуде решают экранизировать эту историю. Известной актрисе (Портман) предстоит познакомиться со своим прототипом, но приезд звезды в небольшой городок ставит благополучие пары под очередной удар.

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