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Сегодня, 16:30

Новый сезон «Настоящего детектива» выйдет в январе следующего года

Татьяна Беленкова
Киножурналист
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Кадр из сериала «Настоящий детектив».
Фото Кадр из сериала «Настоящий детектив».

В четверг стало известно, что четвертая часть популярной антологии не будет выпущена в этом году, как планировалось ранее. Теперь новый сезон «Настоящего детектива» значится в январском графике релизов, хотя точной даты премьеры по-прежнему нет. Одной из причин переноса стали продолжающиеся голливудские забастовки.

Напомним, новая глава «Настоящего детектива» получила подзаголовок «Ночная страна». Ее действие перенесет зрителей на Аляску, где двум женщинам-полицейским предстоит раскрыть загадочное исчезновение людей с исследовательской станции. Напарниц сыграют двукратная лауреатка премии «Оскар» Джоди Фостер («Молчание ягнят») и чемпионка мира по боксу Кали Реис.

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