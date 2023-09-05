Ситком «Как я встретила вашего папу» закрыли, так и не ответив на главный вопрос

Всего несколько дней назад стало известно об отмене популярного сериала «Великая» о Екатерине II, как стриминговый сервис Hulu решил отказаться от еще одного проекта. На сей раз под удар попал ситком «Как я встретила вашего папу». Спин-офф комедийного суперхита «Как я встретил вашу маму» продержался в эфире два сезона. В итоге зрители так и не узнали, кто стал отцом ребенка главной героини.

Напомним, что премьера шоу «Как я встретила вашего папу» состоялась в 2022 году. Главную роль исполнила Хилари Дафф, а ее повзрослевшую версию сыграла звезда «Секса в большом городе» Ким Кэтролл. Также на экране засветились актеры из оригинального сериала: Нил Патрик Харрис (Барни Стинсон) и Коби Смолдерс (Робин Щербатски).