На Каннском кинофестивале покажут новые картины Уэса Андерсона и Мартина Скорсезе

Генеральный директор Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо и президент смотра Айрис Кноблох объявили участников 76-го фестиваля, который пройдет с 16 по 27 мая.

В основном конкурсе представлены 19 фильмов — среди них «Город Астероидов» Уэса Андерсона («Отель Гранд Будапешт»). Вне конкурса на фестивале покажут картины «Убийцы цветочной луны» Мартина Скорсезе («Таксист»), «Индиана Джонс и диск судьбы» Джеймса Мэнголда («Ford против Ferrari») и скандальный сериал «Идол» Сэма Левинсона («Эйфория»). Еще 17 картин попали в секцию «Особый взгляд».

С полной программой можно ознакомиться на официальном сайте фестиваля.