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Квентин Тарантино рассказал, провал какого фильма переживал тяжелее всего

Георгий Амиян
Киножурналист
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Кадр из фильма «Доказательство смерти».
Фото Кадр из фильма «Доказательство смерти».

В недавнем интервью для Diari ARA режиссер «Криминального чтива» рассказал, что провал картины «Доказательство смерти» был серьезным ударом по его уверенности в себе.

«Мне повезло писать истории, которые находили отклик в людях, благодаря чему я мог творить вне ограничений, с которыми сталкиваются многие режиссеры. Долгое время я получал предложения поработать над студийными проектами. Студии отправляли их, пока не поняли, что это бессмысленно, потому что я работаю над своими сценариями. Но после выхода «Доказательства смерти», которое провалилось в прокате и ударило по моей самоуверенности, я вновь начал получать их предложения».

Тарантино отметил, что не видит ничего плохого в работе над студийным кино и что студии всегда предлагали ему интересные проекты. Тем не менее, режиссер продолжил «реинвестировать в себя» и его следующим авторским фильмом стали «Бесславные ублюдки».

«Доказательство смерти» вышел в 2007 году в рамках совместного проекта Тарантино и Роберта Родригеса («Город грехов») «Грайндхаус». В домашнем прокате проект не собрал и половины бюджета, из-за чего фильмы Тарантино и Родригеса перемонтировали и отдельно выпустили по-отдельности.

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