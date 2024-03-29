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Мятежная Луна часть 2 Дарующая шрамы: дата выхода, сюжет, трейлер, актеры, где смотреть
Фильмы и сериалы

29 марта, 17:45

1 мин.

Сиквел «Мятежной луны» Зака Снайдера выйдет 19 апреля

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Мятежная Луна, часть 2: Дарующая шрамы»
Фото Кадр из фильма «Мятежная Луна, часть 2: Дарующая шрамы»
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19 апреля на платформе Netflix выйдет картина Зака Снайдера «Мятежная Луна, часть 2: Дарующая шрамы». Это сиквел первой части цикла «Мятежная Луна».

По сюжету проекта, вдохновленного «Звездными войнами», мирная колония на окраине вселенной пытается противостоять тирану Балисариусу.

В фильме снялись София Бутелла, Чарли Ханнэм, Эд Скрейн, Энтони Хопкинс, Кэри Элвес, Джена Мэлоун, Михил Хейсман, Стюарт Мартин, Джимон Хонсу и Кори Столл.

Мятежная луна Зака Снайдера: что известно, дата выхода. «Мятежная луна» — что известно про новый фильм Зака Снайдера, который не стал частью вселенной «Звездных войн»
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