Сиквел «Мятежной луны» Зака Снайдера выйдет 19 апреля
19 апреля на платформе Netflix выйдет картина Зака Снайдера «Мятежная Луна, часть 2: Дарующая шрамы». Это сиквел первой части цикла «Мятежная Луна».
По сюжету проекта, вдохновленного «Звездными войнами», мирная колония на окраине вселенной пытается противостоять тирану Балисариусу.
В фильме снялись София Бутелла, Чарли Ханнэм, Эд Скрейн, Энтони Хопкинс, Кэри Элвес, Джена Мэлоун, Михил Хейсман, Стюарт Мартин, Джимон Хонсу и Кори Столл.
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29 мар 20:45
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