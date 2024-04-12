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Марс Экспресс мультфильм: дата выхода в России, где смотреть, трейлер
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Сегодня, 19:45

1 мин.

Мультфильм «Марс Экспресс» выйдет в российский прокат 8 мая

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из мультфильма «Марс Экспресс».
Фото Кадр из мультфильма «Марс Экспресс»
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8 мая в российских кинотеатрах стартуют показы французского научно-фантастического неонуарного мультфильма «Марс Экспресс» Жереми Перена («Последний человек»).

Действие анимационного проекта разворачивается в 2200 году на Марсе. По сюжету частные сыщики Алин Руби и ее напарник-андроид Карлос Ривьера выслеживают студентку-хакера, которая создала код, снимающий с роботов все этические ограничения. Персонажам предстоит столкнуться с рядом угроз, способных изменить облик вселенной.

Мировая премьера мультфильма «Марс Экспресс» прошла 21 мая 2023 года. В российский прокат анимационный проект выйдет 8 мая 2024 года.

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