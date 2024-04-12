Дата выхода сериала «Темная материя»: расписание релиза эпизодов

8 мая на Apple TV состоится премьера многосерийного фантастического триллера «Темная материя».

По сюжету проекта физик Джейсон Дессен попадает в другую версию свой жизни. Стремясь назад к своей семье, он проходит через параллельные реальности, в которых сталкивается с альтернативными версиями самого себя.

В сериале снялись Дженнифер Коннелли, Джоэл Эдгертон, Оакс Фигли, Алиси Брага, Джимми Симпсон, Дайо Окенийи, Аманда Бругел и Джимми Стикс.

Расписание релиза эпизодов сериала «Темная материя»