Милли Бобби Браун выходит замуж за сына Джона Бон Джови
19-летняя звезда сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун получила предложение от своего бойфренда Джейка Бон Джови, сына популярного музыканта. Пара в отношениях уже три года.
В подтверждение своих намерений Милли и Джейк обменялись трогательными признаниями в личных блогах, после чего на них обрушился шквал поздравлений от друзей и поклонников. На пальце актрисы теперь красуется помолвочное кольцо с бриллиантом.
У нас есть Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Новости