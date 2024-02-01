Киллиан Мерфи будет работать над фильмом «28 лет спустя»

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The Hollywood Reporter сообщает, что Киллиан Мерфи будет работать над фильмом «28 лет спустя». Актер выступит исполнительным продюсером и, возможно, исполнит в проекте одну из ролей.

Режиссером фильма будет Дэнни Бойл, а сценаристом — Алекс Гарленд, создатели оригинальной картины 2002 года «28 дней спустя», в которой Киллиан Мерфи сыграл главную роль. Проект рассказывал о стремительно распространяющемся смертельном вирусе, превращающем людей в монстров.

Информации о сюжете и других деталях нового фильма пока нет.