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Кэри Маллиган рассказала о своих пробах для фильма Девушка с татуировкой дракона
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Сегодня, 16:00

0 мин.

Кэри Маллиган рассказала о своих пробах для фильма «Девушка с татуировкой дракона»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Фото Кадр из фильма «Девушка, подающая надежды»
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В спецпроекте Variety Actors on Actors Кэри Маллиган рассказала о своих пробах для фильма Дэвида Финчера 2011 года «Девушка с татуировкой дракона»: «Мне кажется, я даже чуть не покрасила волосы в черный цвет или вроде того, носила кольцо в носу».

Актриса добавила, что во время подготовки к прослушиванию курила без конца и пошла на все, чтобы приблизиться к образу Лисбет Саландер: «Было неплохо, но я явно не получила эту работу».

Главную роль в итоге сыграла Руни Мара, а в сиквеле 2018 года образ хакерши воплотила Клэр Фой.

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