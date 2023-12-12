Кэри Маллиган рассказала о своих пробах для фильма «Девушка с татуировкой дракона»

В спецпроекте Variety Actors on Actors Кэри Маллиган рассказала о своих пробах для фильма Дэвида Финчера 2011 года «Девушка с татуировкой дракона»: «Мне кажется, я даже чуть не покрасила волосы в черный цвет или вроде того, носила кольцо в носу».

Актриса добавила, что во время подготовки к прослушиванию курила без конца и пошла на все, чтобы приблизиться к образу Лисбет Саландер: «Было неплохо, но я явно не получила эту работу».

Главную роль в итоге сыграла Руни Мара, а в сиквеле 2018 года образ хакерши воплотила Клэр Фой.