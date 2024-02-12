Вышел трейлер фильма «Каскадеры» с Райаном Гослингом и Эмили Блант
Universal Pictures опубликовали трейлер комедийного боевика Дэвида Литча («Быстрее пули») «Каскадеры». Главные роли в проекте исполнили Райан Гослинг и Эмили Блант.
По сюжету бывший каскадер возвращается в профессию, чтобы помочь бывшей девушке снять многомиллионный блокбастер.
В фильме снялись Аарон Тейлор-Джонсон, Ханна Уэддингхэм, Тереза Палмер, Стефани Сюй, Ли Мэйджорс, Уинстон Дьюк, Дэвид Коллинз и Зара Майклс.
Мировая премьера картины «Каскадеры» пройдет 3 мая.
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