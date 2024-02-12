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Дэдпул 3 фильм 2024: трейлер с Супербоула, дата выхода, сюжет, актеры
Фильмы и сериалы

12 февраля, 02:50

0 мин.

Опубликован тизер «Дэдпула 3» с Райаном Рейнольдсом и Хью Джекманом

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Дэдпул 3»
Фото Кадр из фильма «Дэдпул 3»
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Marvel Entertainment опубликовал долгожданный тизер картины «Дэдпул 3», в которой безответственный герой изменит историю MCU с помощью Росомахи.

В фильме снялись Райан Рейнольдс, Хью Джекман, Морена Баккарин, Дженнифер Гарнер, Мэттью Макфэдиен, Эмма Коррин, Брианна Хилдебранд, Патрик Стюарт, Сиори Куцуна и Роб Делани.

Мировая премьера «Дэдпула 3» пройдет 26 июля.

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