Опубликован тизер «Дэдпула 3» с Райаном Рейнольдсом и Хью Джекманом
Marvel Entertainment опубликовал долгожданный тизер картины «Дэдпул 3», в которой безответственный герой изменит историю MCU с помощью Росомахи.
В фильме снялись Райан Рейнольдс, Хью Джекман, Морена Баккарин, Дженнифер Гарнер, Мэттью Макфэдиен, Эмма Коррин, Брианна Хилдебранд, Патрик Стюарт, Сиори Куцуна и Роб Делани.
Мировая премьера «Дэдпула 3» пройдет 26 июля.
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