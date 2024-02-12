Опубликован тизер «Дэдпула 3» с Райаном Рейнольдсом и Хью Джекманом

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Marvel Entertainment опубликовал долгожданный тизер картины «Дэдпул 3», в которой безответственный герой изменит историю MCU с помощью Росомахи.

В фильме снялись Райан Рейнольдс, Хью Джекман, Морена Баккарин, Дженнифер Гарнер, Мэттью Макфэдиен, Эмма Коррин, Брианна Хилдебранд, Патрик Стюарт, Сиори Куцуна и Роб Делани.

Мировая премьера «Дэдпула 3» пройдет 26 июля.