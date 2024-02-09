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Мадам Паутина 2024: дата выхода, сюжет, актеры, трейлер, где смотреть
Фильмы и сериалы

9 февраля, 21:30

1 мин.

Супергеройский фильм «Мадам Паутина» выйдет в мировой прокат 14 февраля

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Мадам Паутина».
Фото Кадр из фильма «Мадам Паутина»
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14 февраля пройдет премьера нового блокбастера Sony «Мадам Паутина». По сюжету проекта медсестра из Манхэттена Кассандра Уэбб открывает в себе способность видеть будущее. Главная героиня решает использовать эту силу, чтобы его изменить.

В роли Мадам Паутины выступила Дакота Джонсон («50 оттенков серого»). В фильме также снялись Сидни Суини, Изабела Мерсед, Селеста О'Коннор, Тахар Рахим, Майк Эппс, Эмма Робертс, Адам Скотт, Керри Бише и Заша Мэмет.

Супергеройский фильм «Мадам Паутина» выйдет в зарубежный прокат 14 февраля. Дата российской премьеры пока неизвестна.

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