Супергеройский фильм «Мадам Паутина» выйдет в мировой прокат 14 февраля
14 февраля пройдет премьера нового блокбастера Sony «Мадам Паутина». По сюжету проекта медсестра из Манхэттена Кассандра Уэбб открывает в себе способность видеть будущее. Главная героиня решает использовать эту силу, чтобы его изменить.
В роли Мадам Паутины выступила Дакота Джонсон («50 оттенков серого»). В фильме также снялись Сидни Суини, Изабела Мерсед, Селеста О'Коннор, Тахар Рахим, Майк Эппс, Эмма Робертс, Адам Скотт, Керри Бише и Заша Мэмет.
Супергеройский фильм «Мадам Паутина» выйдет в зарубежный прокат 14 февраля. Дата российской премьеры пока неизвестна.
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