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Вуаль сериал: дата выхода, трейлер, где смотреть, актеры, Элизабет Мосс
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Сегодня, 18:00

0 мин.

Опубликован тизер сериала «Вуаль» с Элизабет Мосс

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Вуаль».
Фото Кадр из сериала «Вуаль»
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FX Networks опубликовал тизер сериала «Вуаль», по сюжету которого агенту МИ-6 поручают сложное задание: главной героине нужно попасть в лагерь беженцев на границе Турции и Сирии ради предотвращения гибели людей.

В проекте снялись Элизабет Мосс, Кэрол Стил, Алек Секаряну, Тибо де Монталембер, Юмна Марван, Дали Бенссалах, Джош Чарльз, Джеймс Пьюрфой, Кобна Холдбрук-Смит и Жуана Рибейру.

Премьера сериала «Вуаль» пройдет 30 апреля на платформе Hulu.

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