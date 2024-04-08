Опубликован тизер сериала «Вуаль» с Элизабет Мосс

Читайте нас в

FX Networks опубликовал тизер сериала «Вуаль», по сюжету которого агенту МИ-6 поручают сложное задание: главной героине нужно попасть в лагерь беженцев на границе Турции и Сирии ради предотвращения гибели людей.

В проекте снялись Элизабет Мосс, Кэрол Стил, Алек Секаряну, Тибо де Монталембер, Юмна Марван, Дали Бенссалах, Джош Чарльз, Джеймс Пьюрфой, Кобна Холдбрук-Смит и Жуана Рибейру.

Премьера сериала «Вуаль» пройдет 30 апреля на платформе Hulu.