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Хронометраж «Человек-паук: Паутина вселенных» составит 2 часа 20 минут

Георгий Амиян
Киножурналист
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Кадр из мультфильма «Человек-паук: Паутина вселенных».

«Человек-паук: Паутина вселенных» станет самым продолжительным голливудским анимационным фильмом. Хронометраж ленты составит 2 часа 20 минут.

Премьера картины состоится 2 июня 2023 года.

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