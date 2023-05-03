Хронометраж «Человек-паук: Паутина вселенных» составит 2 часа 20 минут
«Человек-паук: Паутина вселенных» станет самым продолжительным голливудским анимационным фильмом. Хронометраж ленты составит 2 часа 20 минут.
Премьера картины состоится 2 июня 2023 года.
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