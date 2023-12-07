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Губерниев рассказал, как относится к сериалу «Слово пацана»
Фильмы и сериалы

Сегодня, 00:10

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Губерниев — о сериале «Слово пацана»: «Запреты приведут ровном счетом к обратному результату»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев рассказал, как относится к новому российскому сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте», набирающему популярность в интернете.

«Вы знаете, у нас сейчас во многом жизнь такая, что если как раньше — разгромная статья про советский спектакль по пьесе Радзинского или по какой-нибудь другой прекрасной пьесе — то, значит, непременно на этот спектакль надо идти, билетов не достать. Сейчас лучшей рекламы к фильмам, которые были сделаны в Якутии, или к фильму, который сделал Александр Сокуров, или к «Слову пацана», не придумать. Я собираюсь в ближайшее время посмотреть этот сериал, так как реклама фантастическая. Я человек, который вырос в это время, на моих глазах это происходило. Более того, я общался в своем возрасте с представителями бригадного подряда на Сходне, в Зеленограде или в Химках, поэтому понимаю, о чем речь», — цитирует Sport24 Губерниева.

Также он отреагировал на разговоры о запрете этого сериала в России.

«Давайте «Бригаду» запретим. Можно еще фильм «Чучело», потому что там над Кристиной Орбакайте издеваются в школе. Можно запретить «Подранки» Николая Губенко, можно запретить «Дорогая Елена Сергеевна» Рязанова, фильм «Республика ШКИД» Геннадия Полока. Можно все запретить, не говоря про «Бригаду» и «Бумер». Я отношусь умозрительно и с легкой долей иронии к тем, кто собирается запрещать. Запреты приведут ровном счетом к обратному результату», — добавил Губерниев.

Кадр из&nbsp;сериала &laquo;Слово пацана. Кровь на&nbsp;асфальте&raquo;. Сколько серий в сериале «Слово пацана»
Источник: https://sport24.ru/other/news-602307-guberniyev-o-seriale-slovo-patsana-ya-chelovek-kotoryy-vyros-v-eto-vremya-eto-proiskhodilo-na-moikh-glazakh
Дмитрий Губерниев
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