Дата выхода сериала «Тень Чикатило»: расписание релиза эпизодов
Стало известно, когда выйдет сериал «Тень Чикатило»
Онлайн-кинотеатр Okko опубликовал трейлер сериала «Тень Чикатило» Сарика Андреасяна и Давида Дадунашвили. Премьера первой серии проекта состоится 4 апреля.
Спин-офф «Чикатило» рассказывает о расследовании дела ангарского маньяка, который стремился превзойти своего кровавого кумира.
В сериале снялись Федор Лавров, Николай Козак, Юлия Афанасьева, Дмитрий Власкин, Евгений Шириков, Олег Каменщиков, Дмитрий Нагиев, Мария Ахметзянова, Анна Бегунова и Георгий Мартиросян.
Расписание релиза эпизодов сериала «Тень Чикатило»
|1 серия
|4 апреля
|2 серия
|11 апреля
|3 серия
|18 апреля
|4 серия
|25 апреля
|5 серия
|2 мая
|6 серия
|9 мая
|7 серия
|16 мая
|8 серия
|23 мая
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