Дата выхода сериала «Тень Чикатило»: расписание релиза эпизодов

Стало известно, когда выйдет сериал «Тень Чикатило»

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Онлайн-кинотеатр Okko опубликовал трейлер сериала «Тень Чикатило» Сарика Андреасяна и Давида Дадунашвили. Премьера первой серии проекта состоится 4 апреля.

Спин-офф «Чикатило» рассказывает о расследовании дела ангарского маньяка, который стремился превзойти своего кровавого кумира.

В сериале снялись Федор Лавров, Николай Козак, Юлия Афанасьева, Дмитрий Власкин, Евгений Шириков, Олег Каменщиков, Дмитрий Нагиев, Мария Ахметзянова, Анна Бегунова и Георгий Мартиросян.

Расписание релиза эпизодов сериала «Тень Чикатило»