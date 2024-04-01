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Тень Чикатило сериал: дата выхода серий, трейлер, где смотреть, сюжет, актеры
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Сегодня, 16:30

1 мин.

Дата выхода сериала «Тень Чикатило»: расписание релиза эпизодов

Стало известно, когда выйдет сериал «Тень Чикатило»
Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Тень Чикатило».
Фото Кадр из сериала «Тень Чикатило»
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Онлайн-кинотеатр Okko опубликовал трейлер сериала «Тень Чикатило» Сарика Андреасяна и Давида Дадунашвили. Премьера первой серии проекта состоится 4 апреля.

Спин-офф «Чикатило» рассказывает о расследовании дела ангарского маньяка, который стремился превзойти своего кровавого кумира.

В сериале снялись Федор Лавров, Николай Козак, Юлия Афанасьева, Дмитрий Власкин, Евгений Шириков, Олег Каменщиков, Дмитрий Нагиев, Мария Ахметзянова, Анна Бегунова и Георгий Мартиросян.

Расписание релиза эпизодов сериала «Тень Чикатило»

1 серия 4 апреля
2 серия 11 апреля
3 серия 18 апреля
4 серия 25 апреля
5 серия 2 мая
6 серия 9 мая
7 серия 16 мая
8 серия 23 мая
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