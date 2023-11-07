«Мы с тобой одинаковы». Marvel показал трейлер сериала «Эхо»

Marvel Entertainment опубликовал трейлер мини-сериала «Эхо». По сюжету главная героиня Майя Лопес возвращается в родной город, чтобы примириться со своим прошлым и восстановить связь с индейскими корнями.

«Эхо» — спин-офф сериала «Соколиный глаз», в котором Клинт Бартон учил Кейт Бишоп быть настоящим Мстителем. Майя Лопес в проекте стремилась свести счеты с Соколиным глазом за то, что он сделал, будучи Ронином.

В сериале «Эхо» снялись Алаква Кокс, Зан Маккларнон, Винсент Д'Онофрио, Девери Джейкобс, Чарли Кокс, Алексис Капоцци, Кристофер Кок и Танту Кардинал.

Премьера всех эпизодов сериала пройдет 10 января.