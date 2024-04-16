Гильдия сценаристов США объявила победителей за 2023 год
Гильдия сценаристов США объявила победителей за прошедший 2023 год. В число лауреатов вошли такие проекты, как многосерийная драма о битве за медиаимперию «Наследники» и мини-сериал о противостоянии «Грызня».
Также в числе победителей сериал «Медведь» о нью-йоркском шеф-поваре, которому пришлось начать новую жизнь, и постапокалиптический проект HBO «Одни из нас» о стремлении спасти самое важное.
Список основных победителей
- Лучший оригинальный сценарий — «Оставленные»
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Лучший адаптированный сценарий — «Американское чтиво»
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Лучший документальный сценарий — «Голубиный туннель»
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Лучший сценарий драматического сериала — «Наследники»
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Лучший сценарий комедийного сериала — «Медведь»
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Лучший сценарий мини-сериала — «Грызня»
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Лучший сценарий нового сериала — «Одни из нас»
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